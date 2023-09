Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoel DSM-Firmenich stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor het aandeel DSM-Firmenich verlaagd van 122,00 naar 88,00 euro met handhaving van het Gelijkgewogen advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Morgan Stanley wees vrijdag op de integratie van DSM en Firmenich, een "significante" daling van de winstgevendheid bij Animal Nutrition als gevolg van de lagere vitamineprijzen en lagere volumes en ongunstige valutabewegingen. De aangepaste EBITDA bij de divisie Animal Nutrition daalt volgens de zakenbank van 524 miljoen euro in 2022 naar 102 miljoen euro. Morgan Stanley ziet geen snel herstel, nu de intergratierisisco's niet zijn afgenomen, los nog van een overschot aan vitaminepreparaten en een zwakke vraag naar ingrediënten. Na 2025 ziet Morgan Stanley ruimte voor een aandeleninkoop, wat de koers zou kunnen steunen. Bovendien belooft 2024 volgens Morgan Stanley een stuk beter te worden. De bank verwacht een stijging van 19 procent voor de aangepaste EBITDA naar 2,04 miljard euro met een margestijging van meer dan 160 basispunten, ondersteund door verbeteringen bij Animal Nutrition, synergie en volumegroei bij alle vier de divisies. Het aandeel DSM-Firmenich sloot donderdag op 80,14 euro. Bron: ABM Financial News

