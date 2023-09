Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft bij de monetaire vergadering van vrijdag opnieuw de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de Japanse centrale bank. De Bank of Japan handhaafde daarmee de kortetermijnrente op min 0,1 procent. Het besluit was unaniem. De centrale bank handhaafde ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen. De centrale bank wil de rentes voor Japanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar niet meer laten fluctueren dan plusminus 0,5 procent, maar zei eerder al hier wel flexibeler tegenover te staan. De economie van Japan is volgens het beleidsorgaan in redelijke mate hersteld, terwijl de economieën elders het herstel zien vertragen. Japan denkt dat de eigen economie het huidige hersteltempo weet door te zetten. Vanochtend bleek de inflatie van Japan in augustus uit te zijn gekomen op 3,2 procent op jaarbasis, 10 basispunten minder dan in juli. De bank schreef het huidige inflatiepeil onder meer toe aan het niveau van de importprijzen. De yen is het afgelopen jaar behoorlijk verzwakt. De dollar noteerde vrijdag 0,4 procent hoger op 148,15 yen. Bron: ABM Financial News

