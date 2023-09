Japanse inflatie daalt fractioneel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Japan zijn in augustus iets minder hard gestegen dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit overheidscijfers. In augustus bedroeg de inflatie inclusief de effecten van vers voedsel en energie op jaarbasis 3,2 procent, tegen 3,3 procent een maand eerder. De kernprijzen, dat wil zeggen zonder de prijzen voor vers voedsel en energie, stegen in augustus op jaarbasis met 4,3 procent, net als in juli. Inmiddels ligt de inflatie al zestien maanden op rij boven de door de Bank of Japan gewenste 2 procent. Bron: ABM Financial News

