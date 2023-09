Olieprijs stabiliseert na volatiele sessie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een volatiele sessie vrijwel ongewijzigd geëindigd, bij een settlement van 89,63 dollar voor een vat West Texas Intermediate.



Aanvankelijk stonden de olieprijzen donderdag onder druk na het rentebesluit van de Federal Reserve, dat door de markten als havikistisch werd beschouwd.



"Het risico dat de Fed de economie zal breken, neemt toe", zei marktanalist Edward Moya van Oanda. Fed-voorzitter Jerome Powell hintte woensdag in zijn toelichting op nog één renteverhoging dit jaar.



De oliemarkten veerden op nadat Rusland aankondigde dat het de export van benzine en diesel tijdelijk zal verbieden, wat het toch al krapper wordende aanbod nog verder onder druk zal zetten.



"De oliemarkten zijn gericht op het aanbodtekort op de korte termijn tot het einde van het jaar," zei Troy Vincent, senior marktanalist bij DTN. Hij voegde eraan toe dat het nieuwe exportverbod van Moskou en eerdere productieverlagingen van Saudi-Arabië en Rusland helpen om de prijs van ruwe olie hoog te houden in de aanloop naar de wintermaanden.



De olieprijzen stegen de afgelopen tijd naar nieuwe jaarrecords en ondanks een periode van consolidatie, verwachten veel analisten dat de prijzen nog altijd kunnen stijgen tot boven de 100 dollar. Bron: ABM Financial News

