Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,3 procent tot 454,67 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,3 procent op 15.571,86 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,6 procent bij een stand van 7.213,90 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent lager op 7.678,62 punten.

Beleggers reageerden "toch wat verrast" op het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop op woensdag, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Fed-voorzitter Jerome Powell hintte op nog één renteverhoging later dit jaar. Uit de dot plot bleek dat de meeste bestuurders dat ook zien zitten. Bovendien zal de beleidsrente volgend jaar langer hoog blijven, waarmee een ander beeld werd geschetst dan drie maanden geleden, zo concludeerde Wiersma.

"Dat past ook bij de aangepaste groei- en inflatieverwachtingen van de Fed, die opwaarts zijn bijgesteld, maar toch reageerden beleggers wat verrast."

Donderdag kwamen meer centrale banken in actie. De Noorse centrale bank verhoogde de rente verder, net als de Zweedse centrale bank, terwijl Zwitserse beleidsmakers de rente ongemoeid lieten.

De Bank of England besloot toch vrij onverwacht om de rente niet te verhogen, met een minimale meerderheid van stemmen. Er werd door marktkenners gerekend op een verhoging met 25 basispunten tot 5,50 procent, hoewel een pauze niet helemaal werd uitgesloten. De Bank Rate bleef echter op 5,25 procent.

"We vermoeden dat dit betekent dat de verkrappingscyclus nu voorbij is", zeiden economen van ING in een analyse.

De Turkse centrale bank heeft de rente nogmaals scherp verhoogd, om de hoge inflatie terug te dringen. De rente werd verhoogd van 25,0 naar 30,0 procent. In augustus kwamen er ook al 750 basispunten bij.

De Turkse lira daalde na het besluit met 0,3 procent tot 0,037 dollar. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0661.

WTI-olie werd duurder ten opzichte van woensdag en kostte 90,45 dollar.



Bedrijfsnieuws

Financials zaten in Frankfurt in de lift. Verzekeraars Munich Re en Hannover Re eindigden tot een procent hoger en ook Commerzbank bleef in het groen. BASF verloor bijna 5 procent. Zalando leverde circa 3 procent in.

In Parijs sloten bijna alle hoofdaandelen lager. Renault steeg licht, net als Orange. Aandelen van luxemerken als EssilorLuxottica en Hermes verloren 3,5 tot 6 procent. Ook Airbus stond flink onder druk, met een verlies van zo'n 3 procent.

In Amsterdam stonden vooral Prosus en Adyen onder druk met verliezen van zo'n 5 procent. In Brussel wist Proximus het droog te houden met een plus van ruim anderhalf procent na een positief rapport van KBC Securities.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het rood, met een verlies van meer dan een procent voor de S&P 500 en Nasdaq.