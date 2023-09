AEX weet verlies enigszins te beperken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na het rentebesluit van de Federal Reserve en een serie andere rentevergaderingen, lager gesloten, maar het verlies was kleiner dan in de omringende markten. De AEX sloot 0,9 procent lager op 731,72 punten. De Fed liet de rente woensdagavond ongemoeid, zoals verwacht. "Maar de aandelenmarkten waren duidelijk niet blij met het vooruitzicht van nog een renteverhoging dit jaar en vrijwel geen renteverlagingen volgend jaar", vatte hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque samen. De dot plot wees in juni nog op vier renteverlagingen in 2024, maar daar zijn er nu nog maar twee van over. De Fed verhoogde de groeiverwachting voor dit jaar fors van 1,0 naar 2,1 procent en voorzitter Jerome Powell rekent op een 'zachte landing' voor de Amerikaanse economie. De Fed moet volgens investment manager Simon Wiersma van ING ook wel "blijven vasthouden aan haar 'strenge' taal, omdat de markten anders al vooruit zouden gaan lopen op een minder krap monetair beleid. Dan zouden de rentes al gaan dalen, iets wat de Fed nog niet wil, omdat dan haar beleid wordt ondermijnd." De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vandaag naar 4,49 procent, terwijl de tweejaarsrente licht daalde tot 5,12 procent. De Bank of England verraste de markten donderdag met een rentepauze, wat er volgens ING op kan duiden dat de verkrappingscyclus voorbij is. Ook Zwitserland drukte op de pauzeknop, terwijl Zweden en Noorwegen, maar vooral Turkije de rente wel verhoogden. De euro/dollar handelde op 1,0661 en olie werd een procent duurder. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was ASMI met een dagwinst van 1,1 procent. Volgende week houdt het bedrijf een beleggersdag. ING won 0,4 procent. Internetinvesteerder Prosus werd daarentegen 5,2 procent goedkoper en betaalspecialist Adyen verloor 5,0 procent. In de AMX won Fagron 2,2 procent en werd CTP 0,6 procent duurder. AMG, Corbion en Inpost verloren meer dan 3 procent en Just Eat Takeaway, woensdag nog een uitblinker, en Alfen daalden zelfs met meer dan 4 procent. Bij de smallcaps ging Fastned aan de leiding met een winst van 1,1 procent en won ForFarmers 1,0 procent. Pharming werd 3,4 procent goedkoper en Ebusco zelfs 6,4 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse aandelenmarkten in het rood. De Dow Jones beperkte het verlies tot 0,6 procent, terwijl de S&P 500 en Nasdaq index ruim een procent verloren. Bron: ABM Financial News

