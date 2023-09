Beursblik: verkrappingscyclus Bank of England mogelijk voorbij

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England hield de rente donderdag ongemoeid en, behoudens onaangename verrassingen in de volgende serie loon- en inflatiecijfers, is de verkrappingscyclus nu voorbij. Dit schreef ING donderdag in een analyse na het Britse rentebesluit.

De Bank of England besloot vrij onverwacht om de rente niet te verhogen, met een minimale meerderheid van stemmen. Er werd vooraf door marktkenners gerekend op een verhoging met 25 basispunten tot 5,50 procent, hoewel een pauze niet helemaal werd uitgesloten. De Bank Rate bleef echter staan op 5,25 procent.

ING was verrast over de "close call" in het voordeel van een rentepauze, "met een 5-4 verdeling in de commissie tussen degenen die 'geen verandering' willen en degenen die kozen voor een renteverhoging met 25 basispunten. Die mate van verdeeldheid is eigenlijk vrij ongebruikelijk en laat zien hoe nipt het deze vergadering was", aldus de bank.

De Britse centrale bank heeft drie belangrijke maatstaven voor het bepalen van het beleid: de diensteninflatie, de loonstijging in de particuliere sector en de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werklozen.

"Het was de eerste van deze variabelen die het comité er waarschijnlijk van overtuigde om donderdag een pauze in te lassen, nu de diensteninflatie aanzienlijk lager is dan in de meest recente prognoses van de Bank of England uit augustus", aldus ING.

Hoe waarschijnlijk is een nieuwe renteverhoging in november? Volgens ING volgen voor dat rentebesluit slechts één set inflatie- en loongegevens, "dus er is niet veel waarop de Bank of England zich kan baseren."

Maar als de recente data genoeg zijn om de Britse centrale bank te overtuigen deze maand een pauze in te lassen, "dan verwachten we dat dit ook in november het geval zal zijn", aldus ING.