Update: Wall Street wacht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor het openen van de beurzen 0,6 procent lager.

Zoals verwacht besloot de Federal Reserve de beleidsrente woensdag niet te verhogen. De prognoses in de dot plot van de Fed lieten een verhoging dit jaar en vervolgens twee verlagingen in 2024 zien. Dat zijn twee verlagingen minder dan werd aangegeven tijdens de laatste update in juni.

Naast het gelijk houden van de rente op een relatief hoog niveau, gaat de Fed door met het afbouwen van haar obligatieportefeuille, zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. "Een proces dat de balans van de centrale bank sinds juni 2022 al met zo’n 815 miljard dollar heeft verminderd."

Verder merkte Fed-voorzitter Jerome Powell op dat een zachte landing voor de economie nog steeds mogelijk was, maar dat was niet meer zijn basisscenario, aldus Blekemolen. "Opvallend genoeg stelde de Fed wel haar economische groeiverwachtingen voor dit jaar sterk naar boven bij." In plaats van een groei van 1,0 procent, denkt de centrale bank dat het Amerikaanse bruto binnenlands product dit jaar met 2,1 procent stijgt.

Blekemolen zag dat beleggers na het rentebesluit direct op de verkoopknop drukten.

"De Fed moet blijven vasthouden aan haar ‘strenge’ taal, omdat de markten anders al vooruit zouden gaan lopen op een minder krap monetair beleid", stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Dan zouden de rentes al gaan dalen, iets wat de Fed nog niet wil, omdat dan haar beleid wordt ondermijnd."

Vanochtend kwamen meer centrale banken in actie. De Noorse centrale bank verhoogde de rente verder, net als de Zweedse centrale bank, terwijl Zwitserse beleidsmakers de rente ongemoeid lieten.

De Bank of England besloot om de rente niet te verhogen. Vijf centrale bankiers stemden voor een pas op de plaats, terwijl vier bankiers wel een verhoging wilden. Het besluit kwam onverwacht. Er werd door marktkenners gerekend op een verhoging met 25 basispunten tot 5,50 procent, hoewel een pauze niet helemaal werd uitgesloten.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 16 september onverwacht gedaald met 20.000 naar 201.000. Eonomen hadden gerekend op 225.000 aanvragen.

De zogeheten Philly Fed index daalde van 12,0 in augustus naar -13,5 in september. Er was vooraf door economen gerekend op een daling tot 0,0, na de sterke verbetering in augustus.

Olie werd donderdag goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 88,75 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,59 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0661. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0649 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0633 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Cisco neemt het Californische cybersecuritybedrijf Splunk over voor 28 miljard dollar. De overname maakt van Cisco en Splunk één van de grootste softwarebedrijven ter wereld. Het aandeel Cisco lijkt circa vijf procent lager te openen, maar Splunk wint ongeveer 20 procent.

Klaviyo, een ontwikkelaar van mailmarketingsoftware, lijkt donderdag lager te openen na een spetterend beursdebuut op woensdag. Toen opende het aandeel 20 procent hoger. Uiteindelijk sloot het aandeel ruim negen procent hoger. Na Instacart en Arm Holdings is dit de derde IPO in korte tijd die goed door de markt wordt ontvangen.

FedEx zag de winst in het afgelopen kwartaal stijgen, ondanks een terugval van de omzet. De pakketbezorger profiteerde van omvangrijke kostenbesparingen. Het aandeel koerste in de elektronische handel voorbeurs ruim vijf procent hoger, ondanks dat FedEx de outlook voor dit jaar verlaagde.

Toshiba zal vermoedelijk van de beurs verdwijnen, nadat bijna 80 procent van de aandeelhouders groen licht gaven voor een overname door een consortium onder leiding van private-equity firma Japan Industrial Partners.

Uber en Staples hebben de handen ineengeslagen voor de bezorging van kantoor- en schoolspullen. Er werden geen financiële details gemeld. Uber lijkt krap twee procent lager te openen.

Darden Restaurants, eigenaar van de Olive Garden-keten, zal voorbeurs met cijfers komen. Het aandeel koerste in aanloop naar de resultaten krap drie procent lager in de handel voorbeurs.

Slotstanden

De S&P 500 daalde woensdag 0,9 procent tot 4.402,20 punten. De Nasdaq daalde 1,5 procent tot 13.469,13 en de Dow Jones-index zakte 0,2 procent tot 34.440,88 punten.

Update: om juiste dag rentebesluit Fed te melden.