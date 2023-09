Update: Cisco neemt Splunk over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cisco neemt het Californische cybersecuritybedrijf Splunk over voor 28 miljard dollar. Dat maakte het Amerikaanse softwarebedrijf donderdag bekend. Cisco kwam een overname overeen voor 157 dollar per aandeel in contanten. De voorzitter en CEO van Splunk, Gary Steele, krijgt een rol in het bestuur, direct onder CEO Chuck Robbins van Cisco. De overname maakt Cisco en Splunk tot één van de grootste softwarebedrijven ter wereld. Met Splunk krijgt Cisco meer terugkerende inkomsten. De bedrijven helpen organisaties om niet alleen bedreigingen te detecteren, maar ze te voorspellen en voor te zijn. De overname zou binnen een jaar na de afronding een positieve bijdrage moeten leveren aan de kasstroom en aan de brutomarge, en in het tweede jaar ook aan de winst per aandeel. Het lopende aandeleninkoopprogramma en het dividend van Cisco worden in stand gehouden. De directies van beide bedrijven zijn unaniem akkoord met de fusie. Afronding wordt eind 2024 verwacht, na goedkeuring door de aandeelhouders van Splunk en de toezichthouders. Het aandeel Splunk lijkt donderdag bijna 20 procent hoger te gaan openen, na een slotkoers van 119,59 dollar op woensdag. Cisco dreigt juist 4,5 procent lager te openen. Update: om koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

