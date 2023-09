Uber gaat kantoorartikelen Staples bezorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber en Staples hebben de handen ineengeslagen voor de bezorging van kantoor- en schoolspullen. Dit maakten beide partijen donderdagmiddag bekend. Vanaf deze maand kunnen klanten van Staples US Retail Stores hun producten kopen en laten bezorgen via het Uber Eats-platform. Betalende Uber One-leden profiteren bovendien van kortingen en gratis levering. Hoeveel omzet er mogelijk gemoeid is met de samenwerking, meldde Uber niet. Het aandeel Uber lijkt donderdag 1,5 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

