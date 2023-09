Turkse centrale bank verhoogt rente nogmaals fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente nogmaals scherp verhoogd, om de hoge inflatie terug te dringen. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend. De rente werd verhoogd van 25,0 naar 30,0 procent. In augustus kwamen er ook al 750 basispunten bij. De bank stelde donderdag dat de inflatie van Turkije in juli en augustus boven verwachting lag en de vrees voedt dat deze aan het einde van dit jaar dichtbij de bovenkant van de afgegeven verwachtingsrange komt te liggen. Bron: ABM Financial News

