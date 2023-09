Bank of England verhoogte rente niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft besloten om de rente niet te verhogen, met een minimale meerderheid van stemmen. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. Het besluit komt onverwacht. Er werd door marktkenners gerekend op een verhoging met 25 basispunten tot 5,50 procent, hoewel een pauze niet helemaal werd uitgesloten. De Bank Rate blijft echter op 5,25 procent. Het besluit werd genomen met 5 stemmen voor een pas op de plaats tegen 4 stemmen voor een renteverhoging tot 5,50 procent. Er was vooraf al enige verdeeldheid te bespeuren in het Monetary Policy Committe, merkte CMC Markets op. Voorzitter Andrew Bailey gaf aan te twijfelen aan de noodzaak van verdere renteverhogingen, maar bestuurslid Catherine Mann zei recent juist dat de rente verder omhoog moet om de inflatie in te dammen. De loonstijging en de inflatie van de prijzen in de dienstensector vielen namelijk hoger uit dan vorige maand werd voorspeld. Bron: ABM Financial News

