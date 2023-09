Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na het rentebesluit en het commentaar daarbij van de Fed.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,1% op 459,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8% naar 15.654,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,2% met een stand van 7.240,74 punten. De Britse FTSE daalde 0,6% naar 7.684,84 punten.

Beleggers reageerden "toch wat verrast" op het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop op woensdag, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Fed-voorzitter Jerome Powell hintte op nog één renteverhoging later dit jaar. Uit de dot plot bleek dat de meeste bestuurders dat ook zien zitten. Bovendien zal de beleidsrente volgend jaar langer hoog blijven, waarmee een ander beeld werd geschetst dan drie maanden geleden, zo concludeerde Wiersma.

"Dat past ook bij de aangepaste groei- en inflatieverwachtingen van de Fed, die opwaarts zijn bijgesteld, maar toch reageerden beleggers wat verrast."

"De Fed moet blijven vasthouden aan haar ‘strenge’ taal, omdat de markten anders al vooruit zouden gaan lopen op een minder krap monetair beleid", vervolgde Wiersma. "Dan zouden de rentes al gaan dalen, iets wat de Fed nog niet wil, omdat dan haar beleid wordt ondermijnd."

"Beleggers zijn even niet bereid om risico's te nemen", zo zag marktanalist Tina Teng van CMC Markets. Teng wees op de volatiliteitsindex, die met 7% steeg tot het hoogste niveau in een maand.

Vanochtend kwamen meer centrale banken in actie. De Noorse centrale bank verhoogde de rente verder, net als de Zweedse centrale bank, terwijl Zwitserse beleidsmakers de rente ongemoeid lieten. Later vandaag komen ook de Bank of England en de Turkse centrale bank nog met een rentebesluit.

De Amerikaanse macro-economische agenda bevat voor donderdag de steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index over september, de verkopen van bestaande woningen over augustus en de leidende indicatoren over dezelfde maand.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, Bundesbank-president Joachim Nagel, ECB-bestuurders Philip Lane en Isabel Schnabel en de Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen.

Olie noteerde donderdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,0% in het rood op 88,75 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,59 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,0%.

De euro/dollar noteerde op 1,0661. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0649 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0633 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden alle hoofdaandelen, op Renault na, lager. In Frankfurt viel de winst van het aandeel Beiersdorf op. Het aandeel steeg 2,7 procent. Zalando leed een koersverlies van 3,2% en was daarmee de sterkste daler.

In Amsterdam stonden vooral Prosus en Adyen onder druk met verliezen tot 4,5%. In Brussel wist Proximus het droog te houden met een plus van 1,6%.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4% in het rood.

De S&P 500 index sloot donderdag 0,1% lager op 4.402,20 punten. De Dow Jones-index leverde 0,2% in op 34.440,88 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 1,5% op een slotnotering van 13.469,13 punten.