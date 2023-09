Valuta: euro lager na Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,0660 dollar, na uitstapjes richting 1,0620 dollar, nadat de Fed zich woensdag vastberaden toonde in het rentebeleid en er niet veel voor voelt om op korte termijn al een verlaging te overwegen.

"De deur staat open voor nog een renteverhoging dit jaar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "En de centrale bank zal de rente op een later moment verlagen dan de markt wil. Wij denken dat de Fed echter niet meer verhoogt en het huidige niveau voor langere tijd handhaaft", aldus Van der Meer.

De Amerikaanse Federal Reserve stelde woensdag dat de inflatiedoelstelling van 2 procent nog lang niet bereikt is. Het herstellen van de prijsstabiliteit blijft de topprioriteit van de centrale bank. Als dat niet lukt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de economie, waarschuwde de Fed.

De bank zal de rente in 2024 vermoedelijk minder snel verlagen dan eerder gedacht. Dit bleek woensdagavond uit de nieuwe dot plot die de centrale bank publiceerde.

De Fed hield woensdag de rente stabiel op 5,25 tot 5,50 procent, zoals ook werd voorzien, maar verwacht volgend jaar dus minder renteverlagingen.

De Amerikaanse centrale bank werd veel positiever over de economische vooruitzichten en houdt nu rekening met een economische groei van 2,1 procent in 2023. In juni rekende de centrale bank nog slechts op een groei van 1,0 procent. En ook voor 2024 ging de groeiraming omhoog, van 1,1 naar 1,5 procent. In 2025 groeit de Amerikaanse economie volgens de Fed nog altijd met 1,8 procent.

De inflatie zal dit jaar niet op 3,2 maar op 3,3 procent uitkomen en volgend jaar op 2,5 procent, zoals al werd voorzien. In 2025 daalt de inflatie volgens de Fed naar 2,2 procent.

Over de arbeidsmarkt zei de Fed dat deze nog steeds sterk is. Dit jaar en de daaropvolgende twee jaar zal de werkloosheid lager uitvallen dan in juni werd gedacht, met 3,8 procent dit jaar en 4,1 procent in 2024 en 2025.

En de nieuwe dot plot signaleert verder dat de rente in 2024 twee keer wordt verlaagd met 25 basispunten tot 5,1 procent. In de vorige projectie ging de Fed nog uit van vier verlagingen van 25 basispunten. En in 2025 komt de rente niet uit op 3,4 procent, zoals in juni voorzien, maar op 3,9 procent, aldus de dot plot.

Van der Meer verwacht dat de Bank of England de rente vandaag met 25 basispunten verhoogt. "Die prognose lijkt al helemaal in de koers van het Britse pond te zijn verdisconteerd. De bank heeft al aangegeven de rente voor langere tijd op een hoger niveau te willen houden, zolang dat volgens de beleidsmakers nodig is", aldus Van der Meer.

De Zweedse Riksbank verhoogde rente donderdag met 25 basispunten naar 4,00 procent. De Zwitserse centrale bank liet de rente op 1,75 procent, maar liet de optie op een verhoging later open. De inflatie van Zwitserland kwam in augustus uit op 1,6 procent, vooral dankzij lagere importprijzen.

De Norges Bank verhoogde het belangrijkste tarief met 25 basispunten naar 4,25 procent.

Van de Turkse centrale bank wordt vandaag een renteverhoging verwacht van 25 naar 30 procent.

Vanochtend bleek het Franse ondernemersvertrouwen in september stabiel te zijn gebleven op 100.

De Amerikaanse macro-economische agenda bevat voor donderdag de steunaanvragen, de Phildelphia Fed-index over september, de verkopen van bestaande woningen over augustus en de leidende indicatoren over dezelfde maand.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, Bundesbank-president Joachim Nagel, ECB-bestuurders Philip Lane en Isabel Schnabel en de Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen.

De euro daalde donderdag 0,1 procent tot 1.0658 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8662 Britse pond. Het Britse pond verloor 0,3 procent en noteerde op 1,2304 dollar. De euro kostte 0,1 procent meer op 28,81 Turkse lira. In juni van dit jaar noteerde een euro rond de 26,00 lira.