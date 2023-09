Update: woekerpolisaffaire nadert einde

(ABM FN-Dow Jones) De woekerpolisaffaire, met zijn massaclaims tegen Nederlandse verzekeraars, die zich al vele jaren voortsleept, kan mogelijk op dinsdag 26 september een beslissende draai nemen, als het eindoordeel van de rechter niet opnieuw wordt uitgesteld. Dat schreef analist Jason Kalamboussis van ING donderdag in een rapport.

Een besluit over NN Group zal waarschijnlijk de referentiezaak worden voor de rechtszaken tegen de andere Nederlandse verzekeraars en andere massaclaims, en kan een sneeuwbaleffect veroorzaken, aldus de analist.

ING houdt daarom rekening met een voorziening van 390 miljoen euro voor NN Group en van 488 miljoen euro voor ASR, inclusief de overgenomen activiteiten van Aegon Nederland. Daarmee zou het risico voor ASR op 5,6 procent van de marktkapitalisatie komen.

Voor het aandeel NN Group blijft de waardering bij ING onveranderd, omdat de analist die voorziening al heeft opgenomen in zijn waarderingsmodel, terwijl voor ASR het koersdoel wordt verlaagd van 49,00 naar 48,00 euro, om de mogelijke resterende schade voor de woekerpolissen van Aegon ook mee te nemen in de waardering.

ASR blijft wel op de favorietenlijst staan. Ook NN Group en Aegon hebben een koopadvies bij ING, met ongewijzigde koersdoelen van 41,00 en 5,60 euro.

Na de massaclaims onder leiding van woekerpolis.nl, met steun van de Stichting Wakkerpolis en de Consumentenbond, zijn er verschillende rondes van hoorzittingen geweest, tot zelfs bij de Hoge Raad, herinnert Kalamboussis ons.

NN Group won in 2017 zijn rechtszaak in eerste instantie, maar verloor in februari 2022 voor de Hoge Raad. Tegen het eindoordeel dat deze maand verwacht wordt, is geen beroep meer mogelijk. Aegon en ASR wonnen hun eerste rechtszaken in juni 2017 en 2019 maar de verdere procedures zijn in afwachting van de uitkomst bij NN Group. Het definitieve vonnis voor NN werd in februari en mei van dit jaar uitgesteld.

Bij de berekening van de kosten gaat ING uit van 1.000 euro voor actieve woekerpolissen en 350 euro voor inactieve polissen. ASR Nederland heef zelf een beperkt aantal actieve woekerpolissen, namelijk 144.000 stuks op een totaal van iets meer dan een miljoen polissen, maar door de overname van Aegon Nederland is dat toegenomen met zo'n 300.000 stuks.

Aegon Nederland had een marktaandeel van 20 procent in Nederlandse unit-linked-beleggingsverzekeringen, of woekerpolissen, zodat het aandeel van ASR door de overname is toegenomen tot 37 procent. Dat is iets meer dan de 35 procent van NN Group. De overige actieve woekerpolissen zijn te vinden bij SNS Reaal en Achmea, met samen 28 procent.

De Nederlandse verzekeraars hebben al compensatie betaald voor de hoge kosten van woekerpolissen tussen 2008 en 2015. In de periode van 1995 tot 2005 werden echter al meer dan 6,5 miljoen van zulke beleggingsverzekeringen verkocht, met een uitstaande waarde die groeide van 5 miljard tot 49 miljard euro. NN Group, toen nog onderdeel van ING, kwam in 2008 tot een schikking voor 365 miljoen euro voor 700.000 polissen. Delta Lloyd, later overgenomen door NN, nam een voorziening van 350 miljoen euro. Aegon nam voorzieningen ter waarde van 900 miljoen euro en ASR van 1,05 miljard euro.

Update: om aan te geven dat de mogelijke voorziening van 390 miljoen euro nog niet is genomen door de verzekeraar NN Group, maar al wel is opgenomen in de waardering van het aandeel door ING.