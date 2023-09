Noorse centrale bank verhoogt rente verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de rente verder verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van Norges bank. De belangrijkste rente ging daarmee omhoog van 4,00 naar 4,25 procent. De bank vindt de inflatie nog altijd te hoog ten opzichte van de doelstelling van 2 procent. Norges Bank stelde de renteverwachting licht opwaarts bij ten opzichte van de prognose in juni en verwacht nu dat in 2024 de rente rond 4,5 procent ligt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.