Einde Hollywoodstaking lijkt in zicht - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De schrijversvakbond en mediabedrijven in Hollywood lijken dicht bij een akkoord te zitten in de onderhandelingen over een betere beloning. Dit meldde de Amerikaanse nieuwszender CNBC op basis van bronnen. Beide kampen hopen vandaag een deal te kunnen beklinken, aldus de bronnen. De Amerikaanse scriptschrijvers staken al meer dan honderd dagen, omdat ze een betere beloning eisen voor hun werk, een hogere vergoeding voor producties op streamingdiensten en strengere regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Mocht het donderdag niet tot een deal komen, dan zouden de stakingen nog tot het einde van het jaar kunnen aanhouden, zo waarschuwde een bron. Bron: ABM Financial News

