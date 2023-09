Zweden verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sveriges Riksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Zweedse centrale bank heeft de rente donderdag verhoogd met 25 basispunten tot 4,00 procent. Dit maakte de bank vanochtend bekend. De centrale bank is van mening dat de inflatie nog altijd veel te hoog is en dat meer renteverhogingen waarschijnlijk zijn. De bank verwacht voor dit jaar een inflatie van 8,6 procent. Dat is wel iets minder dan de vorige raming van 8,9 procent. In 2024 zal de inflatie volgens de bank zijn afgenomen naar 4,6 procent. De oude prognose stond op 4,3 procent. Voor 2025 wordt nu rekening gehouden met 2,4 procent inflatie, tegen eerder 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

