Meer winst voor FedEx

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) FedEx heeft in het afgelopen kwartaal meer winst geboekt, terwijl de omzet terugliep en de outlook voor heel het jaar neerwaarts werd aangepast. Dit bleek uit cijfers van de Amerikaanse pakketbezorger. FedEx heeft de eerste stappen genomen om de Express en Ground-activiteiten samen te voegen, hetgeen in de komende twee jaar tot 4 miljard dollar aan kostenbesparingen moet leiden. Er werden al enkele activiteiten samengevoegd in sommige delen van de Verenigde Staten, maar een volledige fusie zal nog enkele jaren duren. De kostenbesparingen ondersteunden de marges in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar. FedEx hield meer vliegtuigen aan de grond en paste het personeelsbestand aan, vanwege de lagere pakketvolumes. In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een winst van 1,08 miljard dollar, of 4,23 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 875 miljoen dollar, ofwel 3,33 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 3,62 dollar. Maar de teruglopende vraag naar pakketdiensten zorgde wel voor een dalende omzet. De omzet daalde met 6 procent tot 21,7 miljard dollar. De zwakke vraag zal dit jaar aanhouden, verwacht FedEx. Daarom verlaagde het bedrijf de outlook voor het lopende jaar. De omzet zal dit jaar vlak zijn, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een vlakke tot lage enkelcijferige groei. Voor heel dit jaar wordt verder een winst per aandeel verwacht van 15,10 tot 16,60 dollar, waar eerder nog werd gemikt op 15,00 tot 17,00 dollar. Bron: ABM Financial News

