ABN AMRO wil Ton van Nimwegen als COO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO wil Ton van Nimwegen benoemen tot chief operations officer en lid van de executive board. Dat maakte de bank donderdagochtend bekend. Voor de benoeming zal een buitengewone vergadering worden uitgeschreven. Ook moet de Europese Centrale Bank instemmen met de benoeming. Van Nimwegen werkte de afgelopen dertien jaar als manager bij Rabobank en meest recent als chief operating officer. Daarvoor werkte hij dertien jaar bij ABN AMRO in buitenlandse vestigingen waaronder in Zuid-Afrika, Brazilië en Hongkong. Met deze benoeming bestaat de executive board van ABN AMRO uit acht personen en is het team compleet, aldus de bank. Bron: ABM Financial News

