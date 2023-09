Vereniging Ajax heeft nieuwe bestuursraad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Vereniging Ajax heeft een nieuw bestuur gekozen. Dit maakte AFC Ajax woensdagavond bekend. Op de buitengewone algemene ledenvergadering werden voorzitter Ernst Boekhorst, John Busink, Marjon Eijlers, Giovanni Fränkel, Sirik Goeman, Pim van Dord en René Zegerius voor drie jaar aangesteld. Verder wil de vereniging op korte termijn twee extra bestuursleden aan de bestuursraad toevoegen: Edo Ophof en Christian Visser. Zij zullen tot die tijd al als adviseur bij de Bestuursraad betrokken zijn. Het nieuwe bestuur van de vereniging vervangt de bestuursraad, die tijdens de Algemene Leden Vergadering van woensdag 24 mei van dit jaar zijn positie ter beschikking stelde. Voorzitter Frank Eijken stelde destijds in een verklaring aan de leden dat zijn bestuursraad geen steun voelt voor het gevoerde beleid. De vorige bestuursraad bleef tot 1 september aan om lopende zaken af te handelen. De vereniging is met 73 procent van de uitstaande aandelen AFC Ajax in bezit, de grootste aandeelhouder van de NV Ajax. De bestuursraad is verantwoordelijk voor de benoeming van de raad van commissarissen. Bron: ABM Financial News

