Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve van woensdagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 158 punten voor de Duitse DAX en een min van 70 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 73 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, toen in aanloop naar het rentebesluit in de VS.

Deze week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank nog met een rentebesluit.

Woensdagochtend werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in augustus met maar liefst 12,6 procent waren gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De Britse producentenprijzen daalden in augustus met 2,3 procent op jaarbasis. In het VK bleek de inflatie in augustus op jaarbasis uitgekomen op 6,7 procent, tegen 6,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 7,0 procent. De kerninflatie daalde van 6,9 naar 6,2 procent, waar de verwachting lag op 6,8 procent.

In de VS zijn de wekelijkse olievoorraden met ruim 2 miljoen vaten gedaald. Desondanks daalde de olieprijs en werd een vat Brentolie 0,5 procent goedkoper op 93,90 dollar. Dinsdag werden de jaarrecords nog aangescherpt boven de 95 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt wisten Sartorius, Symrise, Zalando en Porsche tussen de 2,8 en 4,6 procent bij te schrijven, terwijl Rheinmetall een procent verloor.

In Parijs schreven Unibail Rodamco en Stellantis meer dan 3 procent bij. Air Liquide en Thales verloren elk 1,6 procent.

In Brussel sloten UCB en Aedifica de dag positief af met koersstijgingen van 3,6 en 2,2 procent. AB Inbev verloor daarentegen 0,7 procent.

In Amsterdam wist DSM Firmenich ruim 4 procent terrein te winnen en moest ASMI opnieuw terrein prijsgeven en daalde 2,5 procent.

Euro STOXX 50 4.275,80 (+0,8%)

STOXX Europe 600 460,90 (+1,0%)

DAX 15.781,59 (+0,8%)

CAC 40 7.330,79 (+0,7%)

FTSE 100 7.731,65 (+0,9%)

SMI 11.154,11 (+0,8%)

AEX 738,32 (+0,5%)

BEL 20 3.711,00 (+0,9%)

FTSE MIB 29.229,30 (+1,6%)

IBEX 35 9.651,50 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Donderdag gaat Wall Street een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat de Fed de rente ongewijzigd hield, maar naar verwachting de rente in 2024 langzamer zal verlagen dan in juni werd voorzien.

De rente bleef zoals verwacht ongewijzigd op 5,25 tot 5,50 procent. Marktanalist Philip Marey van Rabobank gaf aan dat het onveranderd laten van de rente geen verrassing was. Hoewel de Fed de deur openhoudt voor nog één renteverhoging in november, denkt Marey dat het niet zo ver zal komen.

Tijdens zijn toelichting zei Jerome Powell onder andere dat de prijsdruk enkele bemoedigende tekenen van versoepeling vertoonde, maar dat het terugdringen van de inflatie naar een doelstelling van 2 procent nog lang niet voorbij is.

Ook herhaalde hij dat het herstellen van de prijsstabiliteit de topprioriteit van de centrale bank is en dat het nalaten daarvan ernstige gevolgen kan hebben voor de economie.

Verder ziet hij nog steeds een pad naar een zachte landing voor de economie.

De Fed werd woensdag veel positiever over de economische vooruitzichten en houdt nu rekening met een economische groei van 2,1 procent in 2023. In juni rekende de centrale bank nog slechts op een groei van 1,0 procent.

En de nieuwe dot plot signaleert verder dat de rente in 2024 twee keer wordt verlaagd met 0,25 procent tot 5,1 procent. In de vorige projectie ging de Fed nog uit van vier verlagingen van 0,25 procent. En in 2025 komt de rente niet uit op 3,4 procent, zoals in juni voorzien, maar op 3,9 procent, aldus de dot plot.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg verder naar 4,39 procent.

Verder werd in de VS woensdag bekend dat de wekelijkse olievoorraden met ruim 2 miljoen vaten zijn gedaald. Desondanks sloot de prijs voor een vat WTI olie een procent lager, nadat de Fed kenbaar maakte dat de rente naar verwachting langzamer zou dalen dan eerder verwacht.

Stijgers en dalers

General Mills reageerde nauwelijks op de gepubliceerde kwartaalcijfers. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht en bevestigde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel noteerde nagenoeg onveranderd op 65,87 dollar.

Ford verloor 1,6 procent, nadat de Canadese vakbond Unifor een voorlopig akkoord sloot met de Amerikaanse autofabrikant, kort voordat een nieuwe deadline voor een staking dinsdag afliep.

Instacart verloor meer dan 10 procent, nadat de boodschappenbezorgdienst dinsdag op de dag van zijn beursgang nog 12 procent hoger wist te sluiten.

Intel heeft het opnieuw lastig en verloor 4,6 procent. Gisteren moest het aandeel al 4 procent terrein prijsgeven.

Goldman Sachs is in vergevorderde gesprekken met investeerders over de verkoop van zijn specialistische kredietverstrekker GreenSky. Het aandeel van de Amerikaanse zakenbank verloor 1,5 procent.

Steelcase, een fabrikant van kantoormeubelen, meldde dat de aangepaste jaarwinst "aanzienlijk hoger" uitvalt, omdat het meer bestellingen binnen krijgt in verband met de terugkeer naar kantoor. Het aandeel steeg maar liefst 19,3 procent.



S&P 500 index 4.402,20 (-0,9%)

Dow Jones index 34.440,88 (-0,2%)

Nasdaq Composite 13.469,13 (-1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend lager.

Nikkei 225 32.619,93 (-1,2%)

Shanghai Composite 3.090,31 (-0,6%)

Hang Seng 17.651,44 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0633. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0659.

USD/JPY Yen 148,34

EUR/USD Euro 1,0633

EUR/JPY Yen 157,80

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - September (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

06:30 Werkloosheid - Augustus (NL)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - September (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Viohalco - Cijfers tweede kwartaal

22:00 FedEx - Cijfers eerste kwartaal (VS)