Vertrouwen Nederlandse consumenten iets minder negatief

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse consument is in september iets minder pessimistisch geworden dan een maand eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex kwam uit op 39 negatief tegen 40 negatief in augustus.

Met 40 negatief lag het consumentenvertrouwen in augustus ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar van 10 negatief. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met 36 de hoogste stand ooit en in september en oktober 2022 met 59 negatief de laagste stand ooit.

Consumenten waren in september een fractie pessimistischer over de economie dan in augustus. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op 57 negatief tegen 56 negatief in augustus.

Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was wat negatiever.

De koopbereidheid kwam in september uit op 28 negatief tegen 29 negatief in augustus. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden veranderden niet. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten minder ongunstig dan in augustus.