Update: Fed minder verlagingsgezind

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente in 2024 minder verlagen dan eerder gedacht. Dit bleek woensdagavond uit de nieuwe dot plot die de centrale bank publiceerde.

De Fed hield woensdag de rente stabiel op 5,25 tot 5,50 procent, zoals voorzien, maar verwacht volgend jaar dus minder renteverlagingen.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank gaf aan dat het onveranderd laten van de rente geen verrassing was. Hoewel de Fed de deur openhoudt voor nog één renteverhoging in november, denkt Marey dat het niet zo ver zal komen.

De Fed werd veel positiever over de economische vooruitzichten en houdt nu rekening met een economische groei van 2,1 procent in 2023. In juni rekende de centrale bank nog slechts op een groei van 1,0 procent. En ook voor 2024 ging de groeiraming omhoog, van 1,1 naar 1,5 procent. In 2025 groeit de Amerikaanse economie volgens de Fed nog altijd met 1,8 procent.

De inflatie zal dit jaar niet op 3,2 maar op 3,3 procent uitkomen en volgend jaar op 2,5 procent, zoals al werd voorzien. In 2025 daalt de inflatie volgens de Fed naar 2,2 procent.

Over de arbeidsmarkt zei de Fed dat deze nog steeds sterk is. Dit jaar en de daaropvolgende twee jaar zal de werkloosheid lager uitvallen dan in juni gedacht, met 3,8 procent dit jaar en 4,1 procent in 2024 en 2025.

En de nieuwe dot plot signaleert verder dat de rente in 2024 twee keer wordt verlaagd met 25 basispunten tot 5,1 procent. In de vorige projectie ging de Fed nog uit van vier verlagingen van 25 basispunten. En in 2025 komt de rente niet uit op 3,4 procent, zoals in juni voorzien, maar op 3,9 procent, aldus de dot plot.

Powell liet in zijn toelichting onder andere weten dat hoewel de prijsdruk enkele bemoedigende tekenen van versoepeling vertoonde, dat het terugdringen van de inflatie naar een doelstelling van 2 procent nog lang niet voorbij is.

Ook herhaalde hij dat het herstellen van de prijsstabiliteit de topprioriteit van de centrale bank is en dat het nalaten daarvan ernstige gevolgen kan hebben voor de economie.

