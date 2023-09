Olieprijzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag lager gesloten, nadat de Fed de rente ongewijzigd had gelaten. Echter, de verwachting dat mogelijk tegen het einde van het jaar de rente opnieuw zou worden verhoogd, drukte tegen het einde van de handel de prijzen. Op expiratiedag voor de oktoberfuture, eindigde een vat West Texas Intermediate ruwe olie 1,0 procent lager op 90,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. Eerder op dag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden waren gedaald met ruim 2 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden ook de afgelopen week, met 0,8 miljoen vaten tot 219,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,9 miljoen vaten tot 119,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen liep terug van 93,7 naar 91,9 procent. Analisten wijzen erop dat de markt een adempauze lijkt te nemen om winst te boeken na de recente rally. Maar ook om de productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland en de economische omstandigheden in de VS en China opnieuw te beoordelen. Bron: ABM Financial News

