Update: Fed houdt de rente ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten en handhaaft het niveau op 5,25 tot 5,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Economen van ING bestempelden in een vooruitblik op het rentebesluit de inflatiedata van de afgelopen maanden als bemoedigend. Maar de Fed zal geen enkel risico willen nemen, dus hoewel de rente woensdagavond werd gehandhaafd, "blijft de deur naar een mogelijke toekomstige verhoging open", volgens de bank. De economen verwachten echter niet dat die laatste verhoging er daadwerkelijk komt.+ Vanavond zal er daarom veel aandacht zijn voor de nieuwe dot plot, waarmee de Fed de toekomstige bandbreedte van de federal funds rate inschat. ING verwacht echter niet dat de dot plot voor de rentepiek anders zal zijn, aangezien de huidige economische data, met inflatie- en arbeidsmarktdata, grofweg in lijn zijn met de verwachting van de centrale bank. De Fed komt later vanavond ook met actuele inflatie- en groeivoorspellingen. Vermoedelijk gaat de groeiraming van de Fed voor 2023 "aanzienlijk" omhoog, voorziet ING. Beleggers kijken daarom uit naar de toelichting en vooral de woorden van voorzitter Jerome Powell later tijdens zijn persconferentie. Kort na het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0684. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,35 procent, terwijl de aandelenindices licht terrein verloren. Bron: ABM Financial News

