Wall Street koerst overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag overwegend hoger met nog een paar uur handel te gaan, in afwachting van het rentebesluit van de Fed vanavond om 20:00 uur.

De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4.452,55 punten. De Dow Jones-index wist 0,6 procent bij te schrijven op 34.729,10 punten, terwijl de Nasdaq daalde met 0,1 procent naar 16.663,70 punten.

Beleggers lijken het kruit droog te houden tot het rentebesluit van de Federal Reserve. Verwacht wordt dat de federal funds rate op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent blijft. Mogelijk kan er later dit jaar nog wel een verhoging volgen.

"De Fed-bestuurders hebben al aangegeven dat ze het zich kunnen veroorloven om momenteel voorzichtig te werk te gaan, ze zullen tijdens hun bijeenkomst van vandaag de beoogde bandbreedte voor de rente op de fed funds ongewijzigd laten op 5,25 tot 5,50 procent", schreef Goldman Sachs-hoofdeconoom David Mericle in een rapport waarin hij vooruitblikte.

"Gezien de algemene consensus in de markt, in combinatie met een sterke start van het derde kwartaal voor de Amerikaanse economie, is er een risico dat de Fed verrast met wat meer havikachtige uitlatingen", waarschuwden analisten van SEB. "Vooral als het gaat om de verwachtingen voor de komende maanden." En ook de fors gestegen olieprijzen zullen de Fed dwars zitten.

Verder zal er aandacht zijn voor de dot plot, die beleggers wellicht een aanwijzing zal geven over wat er gebeurt tijdens de vergadering in november en tot ver in 2024. Vooralsnog rekent de markt op vier renteverlagingen volgend jaar, maar Bank of America houdt het op drie.

Later in de week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank met een rentebesluit.

In de VS zijn de wekelijkse olievoorraden met ruim 2 miljoen vaten gedaald. De olieprijs zelf noteerde nagenoeg onveranderd en werd een vat WTI-olie Brentolie verhandeld op 91,35 dollar. Dinsdag werden de jaarrecords nog aangescherpt boven de 92 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0726. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0681 op de borden.

Stijgers en dalers

General Mills reageerde nauwelijks op de gepubliceerde kwartaalcijfers. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar iets beter gepresteerd dan verwacht en bevestigde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel noteerde nagenoeg onveranderd op 65,81 dollar.

Ford verloor 0,4 procent, nadat de Canadese vakbond Unifor een voorlopig akkoord sloot met de Amerikaanse autofabrikant, kort voordat een nieuwe deadline voor een staking dinsdag afliep.

Instacart verloor 5,6 procent, nadat de boodschappenbezorgdienst dinsdag op de dag van zijn beursgang nog 12 procent hoger wist te sluiten.

Intel heeft het opnieuw lastig en verloor ruim 2 procent. Gisteren moest het aandeel al 4 procent terrein prijsgeven.

Goldman Sachs is in vergevorderde gesprekken met investeerders over de verkoop van zijn specialistische kredietverstrekker GreenSky. Het aandeel van de Amerikaanse zakenbank wist 0,4 procent te stijgen.

Steelcase de fabrikant van kantoormeubelen meldde dat de aangepaste jaarwinst "aanzienlijk hoger" uitvalt, omdat het meer bestellingen binnen krijgt in verband met de terugkeer naar kantoor. Het aandeel steeg maar liefst 24 procent.