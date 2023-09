Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten in aanloop naar het rentebesluit in de VS later vanavond.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,0 procent hoger op 460,90 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 15.781,59 punten. De Franse CAC 40 wist 0,7 procent bij te schrijven op 7.330,79 punten. De Britse FTSE steeg met 0,9 procent naar 7.731,65 punten.

Alle aandacht zal vanavond uitgaan naar het Amerikaanse rentebesluit en vooral de toelichting van voorzitter Jerome Powell.

"De Fed-bestuurders hebben al aangegeven dat ze het zich kunnen veroorloven om momenteel voorzichtig te werk te gaan, ze zullen tijdens hun bijeenkomst van vandaag de beoogde bandbreedte voor de rente op de fed funds ongewijzigd laten op 5,25 tot 5,50 procent", schreef Goldman Sachs-hoofdeconoom David Mericle in een rapport waarin hij vooruitblikte.

"Gezien de algemene consensus in de markt, in combinatie met een sterke start van het derde kwartaal voor de Amerikaanse economie, is er een risico dat de Fed verrast met wat meer havikachtige uitlatingen", waarschuwden analisten van SEB. "Vooral als het gaat om de verwachtingen voor de komende maanden." En ook de fors gestegen olieprijzen zullen de Fed dwars zitten.

Verder zal er aandacht zijn voor de dot plot, die beleggers wellicht een aanwijzing zal geven over wat er gebeurt tijdens de vergadering in november en tot ver in 2024. Vooralsnog rekent de markt op vier renteverlagingen volgend jaar, maar Bank of America houdt het op drie.

Later in de week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank met een rentebesluit.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in augustus met maar liefst 12,6 procent waren gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De Britse producentenprijzen daalden in augustus met 2,3 procent op jaarbasis. In het VK bleek de inflatie in augustus op jaarbasis uitgekomen op 6,7 procent, tegen 6,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 7,0 procent. De kerninflatie daalde van 6,9 naar 6,2 procent, waar de verwachting lag op 6,8 procent.

In de VS zijn de wekelijkse olievoorraden met ruim 2 miljoen vaten gedaald. Desondanks daalde de olieprijs en werd een vat Brentolie 0,5 procent goedkoper op 93,90 dollar. Dinsdag werden de jaarrecords nog aangescherpt boven de 95 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0720. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0681 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt wisten Sartorius, Symrise, Zalando en Porsche tussen de 2,8 en 4,6 procent bij te schrijven, terwijl Rheinmetall een procent verloor.

In Parijs schreven Unibail Rodamco en Stellantis meer dan 3 procent bij. Air Liquide en Thales verloren elk 1,6 procent.

In Brussel sloten UCB en Aedifica de dag positief af met koersstijgingen van 3,6 en 2,2 procent. AB Inbev verloor daarentegen 0,7 procent.

In Amsterdam wist DSM Firmenich ruim 4 procent terrein te winnen en moest ASMI opnieuw terrein prijsgeven en daalde 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag overwegend hoger en de S&P500-index steeg met 0,2 procent.