Just Eat Takeaway en DSM uitblinkers op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 738,32 punten en de Midkap-index steeg met 1,5 procent, met hulp van Just Eat Takeaway, dat positief nieuws had over een rechtszaak in New York.

"Beleggers houden hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

De markt lijkt zeker te weten dat de monetaire beleidscommissie vanavond de rente zal handhaven op een niveau van 5,25 tot 5,50 procent, maar is veel minder zeker over wat er daarna zal gebeuren. Enkele sterker dan verwachte economische cijfers en een olieprijs die naar het hoogste niveau in tien maanden tijd is gestegen, voeden zorgen dat de inflatiedruk hardnekkig kan blijven en dat de centrale bank de rentes langer hoger zal moeten houden.



Dat betekent dat de zogenaamde 'dot plot' met de verwachtingen van individuele beleidsmakers over de renteontwikkeling in de komende jaren, alsook het commentaar van voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie over het rentebesluit, de markt mogelijk in beweging zullen zetten.

Vooralsnog rekent de markt op vier renteverlagingen volgend jaar, maar Bank of America houdt het op drie.

"De Amerikaanse tienjaarsrentes bereiken een nieuw hoogtepunt in deze cyclus, in aanloop naar de vergadering van de Fed, en beleggers lijken geneigd om hun recent ingenomen longposities in de dollar vast te houden. Daarmee wijzen alle seinen in havikachtige richting", stelde SPI Asset Management.

Later deze week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank nog met een rentebesluit.

De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week met 2 miljoen vaten, zo bleek woensdagmiddag. WTI-olie werd iets duurder en Brent nipt goedkoper.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0721.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg DSM Firmenich met 4,3 procent.

Verzekeraars ASR Nederland en NN Group wonnen 2 tot 3 procent. Verzekeraars profiteren doorgaans van een hogere rente.

Shell verloor 1,0 procent, nadat de stijging van de olieprijs ten einde kwam. En de halfgeleiderbedrijven Besi en ASMI werden 1,1 en 2,5 procent goedkoper.

In de AMX won Just Eat Takeaway.com 7,1 procent. DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers. CEO Jitse Groen zei in een video-interview te verwachten dat er een schikking uit de bus rolt. Zijn bedrijf zou voor 100 miljoen dollar schade hebben geleden.

In de namiddag bleek dat de Duitse rivaal Delivery Hero zich terug wil trekken uit een groot deel van Zuidoost-Azië, volgens WirtschaftsWoche. Ook dit aandeel steeg fors.

CTP sloot vlak na het presenteren van een nieuwe outlook. De winstverwachting voor volgend jaar viel ING mee.

Onder de kleinere aandelen won bussenfabrikant Ebusco 4,8 procent. Voedingsgroothandel Sligro verloor ruim 1 procent, maar noteerde vandaag ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd won het aandeel wel terrein.

Ajax steeg 7,7 procent. De club is een onderzoek gestart naar de aankoop van een speler door technisch directeur Sven Mislintat. Mogelijk was er sprake van belangenverstrengeling.

GeoJunxion won 2,4 procent na het presenteren van enkele kleine contracten en Ctac steeg 3,4 procent. Kepler Cheuvreux zette Ctac op de kooplijst.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden verdeeld in aanloop naar het rentebesluit. De S&P500-index steeg met 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent.