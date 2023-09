Delivery Hero trekt zich deels terug uit Azie - media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero voert gesprekken om de activiteiten in een fors aantal markten in Zuidoost-Azië onder het merk Foodpanda te verkopen. Dit meldde de Duitse nieuwswebsite Wirtschaftswoche. Het zou gaan om de activiteiten in Singapore, Cambodja, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen en Thailand. Delivery Hero zou met Foodpanda voorlopig wel actief willen blijven in Bangladesh, Hongkong, Laos, Pakistan en Taiwan. Sectorgenoot Grab uit Singapore zou een koper kunnen zijn en zou reeds kijken naar de Foodpanda-activiteiten. De verkoopsom zou iets meer dan 1 miljard euro kunnen zijn, volgens het Duitse weekblad. Delivery Hero heeft nog nooit een winstgevend jaar gehad en zou van de Aziatische onderdelen afwillen, omdat die veel liquiditeit verbranden, zo citeerde het dagblad één van zijn bronnen. Delivery Hero wilde Wirtschaftswoche niet van commentaar voorzien. Het aandeel Delivery Hero steeg woensdagmiddag met 8 procent. Ook andere maaltijdbezorgers doen het vandaag goed. Bron: ABM Financial News

