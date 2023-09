Kraft Heinz roept Amerikaanse kaas terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz roept 83.800 kratten met plakjes Amerikaanse kaas terug vanwege een productiefout, waardoor gebruikers zouden kunnen stikken in plastic folie. Dat maakte het Amerikaanse voedingsbedrijf woensdag bekend. De individueel verpakte plakjes kaas zijn een van de populairste producten van Kraft Heinz. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, stelde Heinz, nadat een van de verpakkingsmachines een tijdelijk probleem had, waardoor resten kleeffolie op het plakje kaas zou kunnen achterblijven. Dat zou verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Zes consumenten hebben gezegd dat zij zich hierdoor hebben verslikt, maar er werd geen ernstig letsel gerapporteerd, volgens het bedrijf. De machine is gerepareerd en alle andere verwerkende machines zijn goed gecontroleerd, aldus Kraft Heinz. Bron: ABM Financial News

