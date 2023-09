General Mills presteert nipt beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) General Mills heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar iets beter gepresteerd dan verwacht en bevestigde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het voedingsbedrijf van merken als Cheerios en Häagen-Dazs. De aangepaste winst per aandeel kwam over de verslagperiode, die eindigde op 27 augustus van dit jaar, uit op 1,09 dollar tegen 1,11 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op 1,08 dollar. De omzet steeg met 4 procent naar 4,90 miljard dollar, terwijl op autonome basis ook een stijging werd gerealiseerd van 4 procent. De prognose van analisten lag op een omzet van 4,88 miljard dollar. Het operationeel resultaat daalde met 14 procent naar 930 miljoen dollar. Outlook Het bedrijf handhaafde de outlook voor heel het jaar en verwacht een autonome omzetgroei van 3 tot 4 procent met een aangepaste winst per aandeel die 4 tot 6 procent oploopt, tegen constante wisselkoersen. Die bandbreedte geldt ook voor het aangepaste operationeel resultaat. Het aandeel steeg woensdag in de elektronische voorbeurshandel op Wall Street 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

