Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.

Beleggers lijken geen grote posities in te willen nemen in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

De markt lijkt zeker te weten dat de monetaire beleidscommissie vanavond de rente zal handhaven op het niveau tussen 5,25 en 5,50 procent, maar is veel minder zeker over wat er daarna zal gebeuren.

Enkele sterker dan verwachte economische cijfers en een olieprijs die naar het hoogste niveau in tien maanden tijd is gestegen, voeden zorgen dat de inflatiedruk hardnekkig kan blijven en dat de centrale bank de rentes langer hoger zal moeten houden.



Dat betekent dat de zogenaamde 'dot plot' met de verwachtingen van individuele beleidsmakers over de renteontwikkeling in de komende jaren, alsmede de commentaren van voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie over het rentebesluit, de markt mogelijk in beweging zullen zetten.

"De Amerikaanse tienjaarsrentes bereiken een nieuw hoogtepunt in deze cyclus, in aanloop naar de vergadering van de Fed, en beleggers lijken geneigd om hun recent ingenomen longposities in de dollar vast te houden. Daarmee wijzen alle seinen in havikachtige richting", stelde SPI Asset Management.



In Londen vonden de aandelenkoersen de weg omhoog, nadat de inflatie in augustus onverwacht bleek te zijn gedaald. Het pond daalde omdat de kans om een renteverhoging door de Bank of England donderdag opeens veel lager wordt ingeschat.

De olieprijs daalde iets waardoor WTI-olie weer onder de grens van 90 dollar zakte. De november-future daalde 0,7 procent tot 89,86 dollar. Brent-olie kostte 93,69 dollar.

"De oliemarkt heeft consolidatie nodig", stelde Saxo Bank. "Er wordt veel gepraat over 100 dollar per vat, maar we denken niet dat dit houdbaar is."



De euro/dollar sterkte iets aan en noteerde op 1,0700. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0681 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Ford stond voorbeurs licht hoger, nadat de Canadese vakbond Unifor een voorlopig akkoord sloot met de Amerikaanse autofabrikant, kort voordat een nieuwe deadline voor een staking dinsdag afliep.

Instacart verloor 5,5 procent in de elektronische handel voorbeurs, nadat de boodschappenbezorgdienst dinsdag op de dag van zijn beursgang nog 12 procent hoger sloot.

Intel, dat gisteren 4 procent lager sloot, stond licht hoger in de handel voorbeurs.

Nvidia, een van de belangrijkste spelers op het gebied van AI-toepassingen op het internet, werd flink verhandeld en lijkt 1 procent lager te openen, na recente dalingen.

Goldman Sachs is in vergevorderde gesprekken met investeerders over de verkoop van zijn specialistische kredietverstrekker GreenSky. Het aandeel van de Amerikaanse zakenbank lijkt licht hoger te openen.

De fabrikant van kantoormeubelen Steelcase meldde dat de aangepaste jaarwinst "aanzienlijk hoger" uitvalt, omdat het meer bestellingen binnenkrijgt in verband met de terugkeer naar kantoor. Het aandeel steeg 3 procent.