UniCredit gaat voor miljarden aan eigen aandelen inkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UniCredit is van plan om tot een bedrag van 2,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen als onderdeel van een groter inkoopprogramma. Dat kondigde de Italiaanse bank woensdag aan. De bank heeft naar eigen zeggen een sterke kapitaalbuffer en genereert ook veel kapitaal uit zijn activiteiten, dankzij "sterke financiële resultaten, een solide kwaliteit van het leningenboek en structureel verlaagde risicokosten in verband met oninbare leningen". UniCredit stelt zich ten doel om over het jaar 2023 tenminste 6,5 miljard euro aan aandelen in te kopen, wat fors meer is dan de 5,25 miljard euro over 2022. Dit vertaalt zich voor aandeelhouders naar een totaalrendement aan kapitaalteruggave van meer dan 16 procent, volgens de bank. De kernkapitaalratio was aan het einde van het tweede kwartaal 15,8 procent. Het voornemen om 2,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en door de aandeelhouders in een buitengewone vergadering op 27 oktober. Bron: ABM Financial News

