Valuta: markt wacht op Fed

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,07 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Fed vanavond. "Wij verwachten geen wijzigingen, aldus valutahandelaar Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En daarmee zou de euro op het huidige niveau kunnen blijven of misschien iets kunnen oplopen, maar bij een afwijkende dot plot of ramingen die worden bijgesteld, kan de dollar nog wel de nodige beweging ondergaan." Voor de komende drie maanden mikt Mevissen nog steeds op een euro/dollar van 1,08. De valutahandelaar verwacht na het rentebesluit dat de markt vooral kijkt naar de inkoopmanagersindices van Japan en vooral Duitsland, Frankrijk, de eurozone en het VK over september, die vrijdag naar buiten worden gebracht.



De Duitse producentenprijzen daalden over augustus op jaarbasis met 12,6 procent, zo bleek vanochtend. In het VK bleek de inflatie in augustus op jaarbasis 6,7 procent te bedragen tegen 6,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 7,0 procent. De kerninflatie daalde van 6,9 naar 6,2 procent, waar de verwachting lag op 6,8 procent. De Britse producentenprijzen daalden in augustus met 2,3 procent op jaarbasis. De afname was een maand eerder nog 3,2 procent. In de VS volgen woensdag in de tweede helft van de middag alleen de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0695 dollar. De Europese munt steeg 0,2 procent tot 0,8648 Britse pond. Het Britse pond verloor 0,2 procent en noteerde op 1,2369 dollar. Bron: ABM Financial News

