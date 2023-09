Wolters Kluwer nomineert David Sides als bestuurslid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft David Sides genomineerd als lid van de raad van commissarissen als vervanger voor de vertrekkende Bertrand Bodson. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. De benoeming zal op 8 mei worden voorgelegd aan de jaarvergadering. Sides is CEO van NextGen Healthcare en was eerder CEO van Streamline Health en iMDSoft. Ook was hij directeur en chef consultingdiensten bij Cerner. Bron: ABM Financial News

