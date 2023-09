AEX breidt openingswinsten uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 737,58 punten.

"Beleggers houden hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Vanavond zal de Federal Reserve naar verwachting de rente ongemoeid laten, maar beleggers zullen volgens Blekemolen goed letten op de nieuwe economische projecties en de zogeheten dot plot. Uiteraard zijn ook alle ogen gericht op de persconferentie van Jerome Powell en eventuele aanwijzingen over wat er de komende maanden zou kunnen gebeuren.

"Nog altijd bestaat er twijfel in de markt over hoe ver de rente nog zal stijgen", aldus de expert van Lynx. De kans op nog een renteverhoging later dit jaar wordt volgens hem op ongeveer 40 procent geschat.

De dot plot zal beleggers een aanwijzing geven over wat er gebeurt tijdens de vergadering in november en tot ver in 2024. Vooralsnog rekent de markt op vier renteverlagingen volgend jaar, maar Bank of America houdt het op drie.

"Gezien de algemene consensus in de markt, in combinatie met een sterke start van het derde kwartaal voor de Amerikaanse economie, is er een risico dat de Fed verrast met wat meer havikachtige uitlatingen", waarschuwden analisten van SEB. "Vooral als het gaat om de verwachtingen voor de komende maanden." Maar de fors gestegen olieprijzen zullen de Fed dwars zitten.

Later in de week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank met een rentebesluit.

De olieprijs deed woensdag een stap terug.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0699.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg DSM Firmenich met 3,6 procent en IMCD met 1,7 procent. Shell verloor 1,8 procent, nadat de stijging van de olieprijs ten einde kwam.

In de AMX won Just Eat Takeaway.com 7,4 procent. DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers.

CTP daalde 0,9 procent na het presenteren van een nieuwe outlook. De winstverwachting van CTP voor volgend jaar viel ING echter mee.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 5,2 procent. Sligro verloor 1,4 procent, maar noteert vandaag ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd won het aandeel wel.

Ajax steeg 2,2 procent. De club is een onderzoek gestart naar de aankoop van een speler door technisch directeur Sven Mislintat. Mogelijk was er sprake van belangenverstrengeling.

GeoJunxion won 3,1 procent na het presenteren van enkele kleine contracten en Ctac steeg 0,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling voor Ctac door Kepler Cheuvreux.