CVC maakt zich op voor beursgang

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners bereidt zich voor op een beursgang in Amsterdam, die mogelijk al in november kan plaatsvinden. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. De private equity-firma heeft recent adviseurs in de hand genomen om de voorbereidingen voor een beursgang te versnellen. CVC zou een beursgang in Amsterdam overwegen, zo schreven Bloomberg en de Financial Times al eerder. Het zou gaan om één van de grootste beursgangen van een private equity-firma ooit, en kan de weg vrijmaken voor andere partijen om te kijken naar een notering. De bronnen stelden tegenover Bloomberg dat CVC in 2021 nog werd gewaardeerd op 15 miljard dollar, toen het een minderheidsaandeel verkocht aan Blue Owl Capital. Een notering van CVC kan al in november plaatsvinden, zo meldde Bloomberg, afhankelijk van de laatste marktontwikkelingen. Maar er kan ook voor een later moment worden gekozen. Een woordvoerder van CVC wilde niet reageren op de geruchten. Bron: ABM Financial News

