Degroof Petercam verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het Belgische Azelis verlaagd van 28,00 naar 25,00 euro, terwijl het advies werd opgetrokken van Houden naar Kopen. Ook voor sectorgenoot IMCD uit Nederland verlaagde Degroof het koersdoel, van 170,00 naar 135,00 euro, maar hier bleef het advies Houden. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Luuk van Beek. Azelis en IMCD hebben verschillende kwartalen van negatieve organische groei achter de rug, maar na een "uitzonderlijk lange" serie van kwartalen met juist sterke positieve groei. Van Beek is van mening dat de structurele groeimotoren intact zijn en dat de marges veerkrachtig zullen blijven. De verwachtingen voor beide bedrijven werden echter verlaagd om de groter dan verwachte impact van de voorraadafbouw door klanten weer te geven. Van Beek verwacht dat de tweede helft van 2023, en dan vooral het derde kwartaal, zwak zal zijn, maar daarna zou er een terugkeer naar een bescheiden omzetgroei mogelijk moeten zijn. Beide bedrijven zeggen over een zeer goede pijplijn met overnameprooien te beschikken. Het risico bestaat evenwel dat de beschikbaarheid van overnamedoelen zal afnemen als de markt voor langere tijd uitdagend wordt. Overnames vinden meestal plaats als de marktomstandigheden gunstig zijn, aldus Van Beek. Dit zal waarschijnlijk echter geen impact hebben op de omzetgroei vóór 2025. Het potentieel voor Azelis vindt Van Beek groter dan voor IMCD, met een groter aandeel in de sector life sciences en met een meer veerkrachtig profiel. De voorkeur van de analist gaat dan ook uit naar Azelis. Ook meer ruimte voor kostenbesparingen speelt een rol, aangezien Azelis zijn activiteiten gedurende een veel kortere periode heeft geoptimaliseerd dan IMCD. Bron: ABM Financial News

