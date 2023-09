ING: outlook CTP sterker dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft een sterke nieuwe outlook afgegeven. Dit bleek woensdag uit een analyse van ING. De nieuwe outlook voor de aangepaste EPRA winst in 2024 ligt met 0,80 tot 0,82 euro per aandeel CTP hoger dan de door ING geraamde 0,79 euro per aandeel. Voor dit jaar rekent CTP op 0,72 euro per aandeel. ING wees ook op de beleggersdagen die CTP vandaag en morgen in Brno organiseert, waar het bedrijf de groei-ambities presenteert, inclusief de groeifactoren, de kapitaalstructuur en huurdersprofielen. ING heeft het advies voor het aandeel CTP op Kopen staan met een koersdoel van 16,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.