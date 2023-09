AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 735,94 punten. Onder de hoofdfondsen steeg DSM Firmenich met 1,0 procent en Randstad met 0,9 procent. Shell verloor 0,8 procent, nadat de stijging van de olieprijs ten einde kwam. In de AMX won Just Eat Takeaway.com 5,4 procent. DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers. CTP won 1,4 procent na het presenteren van een nieuwe outlook. Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,6 procent. Sligro verloor 1,2 procent, maar noteert vandaag ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd won het aandeel wel. Bron: ABM Financial News

