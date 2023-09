Ajax onderzoekt aankoop speler door Mislintat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax is een onderzoek gestart naar de aankoop van een speler door technisch directeur Sven Mislintat, die verband zou houden met private zakelijke belangen van de technisch directeur. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub met een notering aan het Damrak woensdagochtend bekend. De linksback Borna Sosa werd dit jaar voor 8 miljoen euro verkocht aan Ajax door het Duitse zaakwaarnemerskantoor AKA Global, dat ook aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Mislintat, zo meldde de NOS dinsdag. "De club is dit nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs", aldus Ajax. Ook zal een onafhankelijk extern onderzoek worden uitgevoerd door een forensisch accountant. Mislintat heeft volgens Ajax verklaard volledige medewerking te verlenen, waaronder het delen van alle relevante documentatie. Bron: ABM Financial News

