GeoJunxion sluit diverse kleine contracten af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft afgelopen zomer meerdere, kleinere contracten afgesloten met een totale waarde van ongeveer 250.000 euro. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, woensdag voorbeurs bekend. De belangrijkste opdrachten zijn afkomstig van een wereldwijd opererend technologiebedrijf, als uitbreiding op eerder ondertekende contracten en een succesvol proof-of-concept, aldus het bedrijf. Een naam noemde GeoJunxion niet. Ook boekt het bedrijf eerste inkomsten uit de zogeheten last-mile-mapping business, in het bijzonder in de sport en outdoor/recreatieve marktsegmenten. Verder werd de bevestiging ontvangen van de jaarlijkse verlenging van een langdurige onderhoudsovereenkomst met een wereldwijd opererend technologiebedrijf, dat "een solide basis" vormt voor de terugkerende inkomsten van GeoJunxion. Bron: ABM Financial News

