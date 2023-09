Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 734,93 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag dicht bij huis blijven in aanloop naar een reeks rentebesluiten door centrale banken wereldwijd in de komende dagen.

Vanavond komt de Federal Reserve als eerste met een rentebesluit. De markt houdt er rekening mee dat de centrale bank de rentes ongemoeid laat, maar de Fed kan mogelijk wel de deur openlaten voor meer verhogingen bij toekomstige bijeenkomsten. De inflatie blijft hardnekkig hoog, waardoor er zorgen zijn dat de Fed nog niet klaar is met zijn werk om de inflatie terug te krijgen tot de doelstelling van twee procent.

Inmiddels stegen de Amerikaanse tienjaarsrentes tot de hoogste niveaus sinds 2007.

"De markt wil meer zekerheid, maar de Fed is niet van plan die te geven", aldus analisten van Raymond James.

Volgens analisten van MUFG Bank zullen beleggers zich richten op drie punten. Het eerste punt is de toon die Fed-voorzitter Jerome Powell zal aanslaan tijdens de persconferentie na het rentebesluit en of hij inzicht geeft in beleidsveranderingen later dit jaar.

Het tweede punt van aandacht is de dot plot en hoeverre de kans kleiner is geworden op renteverlagingen in 2024 en daarna. De markten houden er nu nog rekening mee dat de rentes dit jaar op hetzelfde niveau blijven, voordat de eerste renteverlagingen halverwege 2024 zullen plaatsvinden. De dot plot voorspelt nu nog vier renteverlagingen van 25 basispunten in 2024, maar economen van Bank of America rekenen op drie verlagingen.

Tot slot zijn ook de economische verwachtingen van de Fed van belang, aldus MUFG Bank.

Later in de week komen onder meer de Zweedse Riksbank, de Bank of Japan, de Bank of England en de Turkse centrale bank met een rentebesluit.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na drie dagen van stijgingen en nadat eerder op de dag nieuwe toppen werden bereikt. Een oktober-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie eindigde 0,3 procent lager op 91,20 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat maandag de hoogste slotstand van het jaar werd bereikt.

In gesprek met zakenzender CNBC zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat zij verwacht dat de olieprijs zal stabiliseren. "China komt weer op stoom en de verlengde productiebeperking door Saoedi-Arabië verhoogde de olieprijzen wat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Yellen tegen CNBC.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0676. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0681 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0682 op de borden.

Bedrijfsnieuws

CTP rekent voor 2024 op een aangepaste EPRA winst van 0,80 tot 0,82 euro per aandeel. Dat zou een stijging van 11 tot 14 procent zijn ten opzichte van de 0,72 euro per aandeel die CTP voor dit jaar verwacht. Dit bleek uit een outlook die CTP publiceerde in aanloop naar een beleggersdag die het vandaag organiseert.

DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers. Dit oordeelde een federale rechter dinsdag, aldus persbureau Reuters.

Fagron heeft haar aandeleninkoopprogramma afgrond.

Galapagos heeft Simon Sturge benoemd als niet-uitvoerend bestuurder.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,2 procent tot 4.443,95 punten. De Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.678,19 en de Dow Jones-index zakte 0,3 procent tot 34.517,73 punten.