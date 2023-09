VAT ziet uitdagende omstandigheden in halfgeleidersector aanhouden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VAT Group gaat 650 medewerkers in zijn fabrieken in het Zwitserse Haag voor een langere periode korter laten werken vanwege de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector woensdagochtend bekend. In juni van dit jaar kondigde VAT al een werktijdverkorting aan. De maatregelen zouden gelden voor een periode van 3 maanden, maar worden nu verlengd tot eind november dit jaar. Door een werktijdverkorting denkt VAT zijn personeel vast te kunnen houden, wat nodig is met het oog op het herstel van de vraag in 2024, dat nog steeds wordt verwacht. Bron: ABM Financial News

