CTP verwacht hogere winst in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Logistiek vastgoedinvesteerder CTP heeft een outlook voor volgend jaar gepresenteerd in aanloop naar de beleggersdag die de onderneming later vandaag organiseert. CTP rekent voor 2024 op een aangepaste EPRA winst van 0,80 tot 0,82 euro per aandeel. Dat zou een stijging van 11 tot 14 procent zijn ten opzichte van de 0,72 euro per aandeel die CTP voor dit jaar verwacht. Met deze outlook voor 2024 gaat CTP uit van een groei van de huurinkomsten van circa 5 procent op vergelijkbare basis, gebaseerd op indexatie, aflopende contracten en heronderhandelingen. Ook wordt uitgegaan van de oplevering van nieuwe projecten en houdt CTP rekening met hogere financieringskosten. Het dividendbeleid blijft van kracht, waarmee CTP nog altijd een uitkering van 70 tot 80 procent van de aangepaste EPRA-winst aan de aandeelhouder nastreeft. Deze heeft de keuze het dividend uit te laten keren in contanten of in aandelen. CTP handhaafde woensdag de doelstellingen voor de middellange termijn. Dat betekent meer dan 1,2 miljard euro aan huurinkomsten vóór 2030. Verder wordt een loan-to-value nagestreefd van 40 tot 45 procent, een rendement op kosten van 11 procent en een bezettingsgraad van circa 95 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.