Grubhub en andere maaltijdbezorgers kunnen New York aanklagen voor commissieplafonds - media

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash, Uber Eats en GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, kunnen New York City aanklagen voor de 'fee caps' die de Amerikaanse stad oplegde aan maaltijdbezorgers. Dit oordeelde een federale rechter dinsdag, aldus persbureau Reuters. De zogeheten caps werden door New York ingesteld tijdens de coronapandemie en hadden een tijdelijk karakter. Restaurants moesten dicht en werden daardoor afhankelijk van bezorging. New York wilde voorkomen dat restaurants te hoge commissies moesten betalen aan de bezorgdiensten en stelde daarom een plafond in. New York bepaalde dat maaltijdbezorgers aangesloten restaurants maximaal een commissie van 5 procent mochten rekenen voor aanwezigheid op hun platform en voor bijvoorbeeld de afhandeling van de betaling en nog eens 15 procent voor als het restaurant de maaltijd ook liet bezorgen in plaats van dit zelf te doen. In augustus 2021 werden deze caps echter permanent en de maaltijdbezorgers stapten vervolgens naar de rechter om het besluit ongedaan te maken en eisten een schadevergoeding, aldus Reuters. Volgens de federale rechter hebben de maaltijdbezorgers gelijk en zijn de maatregelen ongrondwettelijk. Bron: ABM Financial News

