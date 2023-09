Galapagos benoemt niet-uitvoerend bestuurslid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft Simon Sturge benoemd als niet-uitvoerend bestuurder. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Sturge vervang Mary Kerr, die maandag terugtrad. Sturge was CEO van biotechbedrijven Kymab en Celltech Biologics en bekleedde leidinggevende posities van Merck KGaA en Boehringer Ingelheim. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.