Olieprijs daalt iets Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na drie dagen van stijgingen en nadat eerder op de dag nieuwe toppen werden bereikt. Een oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie eindigde 0,3 procent lager op 91,20 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat maandag de hoogste slotstand van het jaar werd bereikt. Eerder op de dag stond WTI-olie nog 2,5 procent hoger op 93,74 dollar. Die beweging kwam vooral doordat de dollar abrupt daalde in aanloop naar het rentebesluit van de Fed woensdag. De dollar herstelde echter weer en ook de olieprijs zakte toen weer weg. "Oliehandel is een complex spel en er zijn hot spots die Brent-olie, en mogelijk ook WTI, binnenkort naar 100 dollar per vat kunnen brengen", zei Tom Kloza van Oil Price Information Service. Of die prijs van 100 dollar ook een maand lang kan voortduren is een interessante vraag. "Als er optimistische extremen in het sentiment zijn, is dat vaak een teken dat de markt gaat draaien." CEO Mike Wirth van Chevron voorspelde dat de prijs naar 100 dollar gaat stijgen. Saoedi-Arabië en Rusland hebben hun productie teruggeschroefd en dat gaat volgens sommige beleggers zwaarder wegen dan de zwakke economische groei in China en Europa. Citigroup denkt dat 90 dollar per vat niet houdbaar is. "Hogere prijzen op de korte termijn kunnen meer neerwaartse ruimte veroorzaken voor de olieprijs volgend jaar", aldus Edward Morse van Citigroup. De aandacht verschuift nu naar de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden woensdag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.