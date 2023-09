Ajax-directeur kocht speler via zakenpartner - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax onderzoekt de aankoop van een speler door technisch directeur Sven Mislintat, die verband zou houden met private zakelijke belangen van de technisch directeur. Dat schreef de NOS dinsdag. De linksback Borna Sosa werd dit jaar voor 8 miljoen euro verkocht aan Ajax door een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat ook aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Mislintat, volgens het bericht. Mislintat is de grootste aandeelhouder van dit bedrijf, Matchmetrics, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers. Hij richtte het op met vier anderen en werd juni dit de grootste aandeelhouder met 35 procent. Het Duitse zaakwaarnemerskantoor dat Sosa verkocht aan Ajax kreeg via een omzetting van een lening een aandelenbelang van 3 procent in hetzelfde Duitse bedrijf Matchmetrics. Dit zou schuren met de regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven. Bron: ABM Financial News

